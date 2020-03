Covid-19. Quatro pessoas aguardam resultados de análises no Hospital de São João

O primeiro-ministro António Costa visitou esta tarde o Hospital de São João, no Porto, e a unidade hospitalar realçou que tem quatro doentes a aguardar os resultados das análises para o covid-19.

Além do doente de 33 anos que terá sido contagiado em Valência, cidade espanhola onde trabalha, que já se encontra confirmado após contra-análise positiva, o hospital da região do Porto relevou estar a aguardar as análises, de forma a proceder às medidas necessárias caso estes estejam infetados.

A informação foi avançada pelo presidente do conselho de administração do hospital durante a visita do primeiro-ministro António Costa durante a tarde.