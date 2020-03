Covid-19: Randstad vai recorrer a entrevistas digitais para assegurar contratações

A empresa de recrutamento de pessoal Randstad vai passar a recorrer a entrevistas digitais para os processos de contratação.

“Com o número de casos de infetados por Covid-19 a subir em Portugal, a Randstad vai adotar medidas preventivas para evitar o contágio e assegurar as cerca de 11 mil entrevistas mensais realizadas por 350 consultores em todo o país. A solução chama-se ‘VIDA’ e permite à Randstad realizar todas entrevistas a candidatos através de uma ligação de vídeo em tempo real, garantindo o total enquadramento com o RGPD [Regime Geral de Proteção de Dados]”, esclarece a empresa, em comunicado.

Nessa nota, a Randstad adianta que “o ‘VIDA’ (Video Interviews and Digital Assessments) vem dar resposta à instabilidade desencadeada pelo Covid-19, numa altura em que as empresas estão a encontrar no trabalho remoto uma alternativa para dar continuidade aos seus negócios e evitar o contágio”.

“Acreditamos que esta solução, que já estávamos a utilizar em alguns processos, é uma medida recomendável face ao Covid-19, de forma a garantir o bem-estar dos nossos colaboradores e candidatos. Apenas como excepção iremos fazer entrevistas presenciais, recomendando também a todos os candidatos que pretendam fazer candidaturas ou obter mais informação sobre processos em vigor na Randstad que utilizem o nosso ‘site’, o ‘chat’, o ‘contact center’ (chamada gratuita) ou as nossas redes sociais”, explica Inês Veloso, diretora de Marketing e Comunicação da Randstad.