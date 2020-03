Covid-19: Regresso aos palcos de Tony Carreira adiado para novembro

Tony Carreira tinha agendado o regresso aos palcos para o dia 14 de março na Altice Arena, mas com as crescentes preocupações relacionadas com o surto de coronavírus, o músico ponderou com a sua equipa de produção e decidiu adiar o concerto para o dia 27 de novembro de 2020.

O comunicado foi feito pelo próprio através das suas redes sociais. Durante o vídeo, Tony Carreira explica que “há dias que tanto eu como a minha equipa pensamos sobre este assunto e, neste momento, achamos que não há condições para que este concerto aconteça”.

O músico português fez uma pausa na carreira durante mais de um ano e, o concerto agendado para o dia 13 de março na Altice Arena, marcaria o regresso do cantor aos palcos, algo que fica agora adiado para o final do ano.

“Para que haja alegria, para que haja boa disposição, para que haja segurança, sentimos que neste momento esse concerto não pode acontecer” explica o músico através do vídeo nas suas redes sociais. Acrescenta ainda que “com muita pena minha e com muita pena vossa, eu sei, o concerto vai ser adiado para o dia 27 de novembro deste ano, estou muito triste mas a vida continua”,