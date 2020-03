Covid-19. Universidade de Aveiro suspende atividades académicas até 27 de março

O Reitor da Universidade de Aveiro anunciou, esta quarta-feira, em comunicado, que a instituição vai seguir as recomendações das autoridades de saúde e suspender todas as atividades académicas até dia 27 de março como parte do “Plano de Prevenção e Atuação da Universidade de Aveiro face ao COVID-19”.

Segundo o comunicado oficial a que o Jornal Económico teve acesso, estarão suspensas “todas as deslocações em serviço”, “eventos e atividades desportivas” e “reuniões de júris de concurso na sua forma presencial” até nova informação.

Para além disso, a universidade anunciou também a suspensão da realização “de todos os eventos e iniciativas públicas, nacionais e internacionais, previstos para a Universidade de Aveiro, entre os dias 10 e 27 de março” e as deslocações de estudantes, docentes, investigadores e TAG da UA “para as áreas com transmissão comunitária ativa do COVID-19”.

Quanto aos estudantes de Erasmus, a UA anunciou que serão suspensos “todos os programas incoming de mobilidade ou de intercâmbio internacional de estudantes, docentes, investigadores oriundos de áreas com transmissão comunitária ativa” do novo coronavírus.

Para além da Universidade de Aveiro, o Grupo Lusófona, as Universidades do Minho, Coimbra e Lisboa também decretaram a suspensão das atividades letivas. No fim de semana, o Governo decretou o encerramento da Faculdade de Medina e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

Em Portugal, a DGS confirmou 59 casos de pacientes infetados pelo Covid-19, no entanto, sabe-se que esse número deverá chegar, pelo menos aos 62. Trata-se de um aumento de 18 pessoas face ao boletim da véspera. Até à data, existem 3.066 casos suspeitos e 83 pessoas ainda esperam os resultados das análises laboratoriais, enquanto que 471 pessoas foram consideradas como casos suspeitos.