Crédito Agrícola com 131,5 milhões de resultados líquidos em 2019 a subirem 17%

O Grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 131,5 milhões de euros no exercício de 2019, o que representa um crescimento de 17% face a 2018 e equivale a uma rentabilidade dos capitais próprios (ROE) de 7,86%.

O produto bancário do Grupo aumentou 30,7 milhões de euros (+6,0% face a 2018) passando de 510,8 milhões em 2018 para 541,5 milhões de euros em 2019, tendo os resultados de operações financeiras aumentado 29,5 milhões de euros de 24,6 milhões de euros para 54,1 milhões de euros. O que significa que o banco vendeu títulos como dívida pública, num contexto de queda das yields, para gerar resultados.

No que toca ao negócio bancário, o resultado foi de 115,5 milhões, mais 6,9% que em 2018. A margem financeira caiu 2,1% para 299 milhões; as comissões subiram 6,6% para 162 milhões e os resultados de trading dispararam 272%, ao passar de 5 milhões para 18 milhões.

“O rácio de alavancagem do Grupo, incluindo resultado líquido consolidado, manteve-se nos 8,2%, comparando com 7,5% em 2018. Já o rácio de cobertura de liquidez aumentou para 470,8% em 2019 quando em 2018 este mantinha-se nos 399,9%”, refere a Caixa de Crédito Agrícola.

No negócio bancário, a carteira de crédito bruto a clientes ascendeu a 10,6 mil milhões de euros, um aumento de 6,6% face a 2018, “superando a evolução do mercado, que registou um crescimento de 0,6%”, o que se traduz num reforço de quota de mercado em 0,3 p.p. para 5,7%.

O rácio de Non- Performing Loans (NPL’s) registou uma evolução favorável em 2019 para 9,2% comparando com os 11,1% em 2018.

No negócio bancário, “é de salientar o comportamento do segmento de empresas que verificou um aumento de 10,3% do crédito bruto, de 5,9 mil milhões para 6,5 mil milhões de euros, o que resultou num reforço da quota de mercado para 9,6% neste segmento (+1,2 p.p. face a 2018), reflectindo o esforço que o Grupo tem vindo a empreender com vista ao reforço da sua quota de mercado, ao aumento da sua contribuição para apoio ao tecido empresarial e progresso da economia portuguesa”, refere o comunicado.

O crédito concedido ao sector agrícola e ao sector social, estratégicos para o Crédito Agrícola, aumentou respectivamente 10,5% e 6,6%, “reforçando o posicionamento do Grupo Crédito Agrícola enquanto agente chave no apoio ao agro-negócio, na dinamização da economia social e das regiões em que está presente”, refere o banco.

Já os recursos totais de clientes aumentaram em 1.173 milhões de euros, um crescimento de 7,4% face a 2018, com os depósitos de clientes a aumentarem de 13,9 mil milhões de euros para 15,3 mil milhões de euros (+9,6% face a 2018), “ultrapassando o aumento de 5,2% registado no conjunto do mercado bancário nacional e evidenciando a confiança depositada no Grupo Crédito Agrícola, com um aumento da quota de mercado para 7,8%”, reporta a instituição.

É ainda de assinalar o contributo para os resultados consolidados dos resultados do negócio segurador do Grupo em 2019 no valor total de 13,5 milhões de euros, com a companhia de seguros vida CA Vida a contribuir com 8,3 milhões de euros e a CA Seguros com 5,2 milhões de euros (seguros não vida).

No ano de 2019, o Grupo Crédito Agrícola captou um total de mais de 90 mil novos clientes e registou um desempenho favorável na utilização dos seus canais digitais, alcançando +17% de clientes particulares activos (taxa de penetração online de 48,2%) e +13% de clientes empresa activos (taxa de penetração online de 67,5%).

O Grupo Crédito Agrícola continua a manter um nível de liquidez confortável, traduzido num rácio de transformação de 66,9% e num rácio de cobertura de liquidez (LCR) de 470,8%, diz a instituição. Já a solvabilidade do Grupo, medida pelo rácio CET1, foi reforçada em 0,8 p.p. para de 16,0%, “um dos mais elevados do sistema bancário nacional”.

O Crédito Agrícola realça que é o único banco cooperativo em Portugal, é uma instituição financeira de capitais exclusivamente nacionais, presente em todo o território nacional e com a maior rede de Agências do país, “sendo reconhecido pelo mercado, como o melhor Banco da sua categoria, pela “Escolha do Consumidor 2019””, diz ainda.

Sobre a atual situação de pandemia mundial, o Grupo Crédito Agrícola assegura que encontra-se a monitorizar os desenvolvimentos associados ao Coronavírus, estando em curso a implementação de medidas de adequação das unidades do Grupo Crédito Agrícola à fase de contenção.