Crédito Agrícola vai disponibilizar Apple Pay

O Crédito Agrícola anunciou que vai lançar o serviço Apple Pay e passar a disponibilizar pagamentos digitais aos seus Clientes, em colaboração com a Mastercard.

“O Apple Pay permite aos utilizadores realizarem pagamentos de modo fácil, seguro e com total privacidade, utilizando dispositivos da Apple. Com este serviço o cliente pode fazer compras em lojas físicas e na internet, e enviar e receber dinheiro através de mensagens. O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 e superiores bem como com o Apple Watch”, diz o banco especializado em crédito à agricultura.

A associação dos cartões do Crédito Agrícola ao Apple Pay é efectuada através do serviço CA Mobile. “Com este novo serviço o Crédito Agrícola afirma-se, uma vez mais, como um banco inovador que continua a apostar na disponibilização aos seus Clientes de soluções que os ajudem a gerir mais facilmente o seu dia-a-dia e o seu património”, diz o banco liderado por Lícinio Pina que volta a reforçar que o Crédito Agrícola é “a única instituição financeira cooperativa portuguesa, de capitais exclusivamente nacionais, está presente em todo o país e detém a maior rede bancária em Portugal, com 656 Agências”.

“Quando um cartão de crédito ou débito é utilizado com o Apple Pay, os números reais dos cartões não são armazenados no dispositivo nem nos servidores da Apple. Em vez disso, um número de conta de dispositivo exclusivo é atribuído, criptografado e armazenado de forma segura no dispositivo. Cada transacção é autorizada com um código de segurança dinâmico e único”, explica o comunicado.

“Com esta nova funcionalidade, as compras online em apps e websites que aceitem o Apple Pay passam a ser tão simples quanto o toque de um dedo com o Touch ID, pelo que não é necessário fazer login ou criar uma conta”, adianta o Crédito Agrícola.

O serviço foi lançado pela Apple em outubro de 2014 nos Estados Unidos da América e pretende estar disponível em 40 países até ao final de 2019.