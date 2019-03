Criação de novas empresas cresce 21,4% nos dois primeiros meses de 2019

Até final de fevereiro foram criadas 11.099 novas empresas com mais 21,4% do que no período homólogo, quando se atingiu o recorde de criação de empresas em Portugal, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Informa D&B de fevereiro de 2019.

O crescimento é generalizado em todos os setores de atividade e a todos os distritos. Além dos serviços, o setor onde surgem sempre mais empresas, destacam-se os setores da construção, com 1.424 novas empresas, o retalho com 1.303 e o alojamento e restauração com 1.078. Face ao ano passado, osempresas maiores crescimentos percentuais registam-se nos setores dos transportes (+128%) e da construção (+47,4%).

Nos últimos 12 meses, foram constituídas 2,5 empresas por cada uma que encerrou. O setor da atividade imobiliária é o que regista um rácio mais elevado entre criações e encerramentos. Neste setor, foram criadas 5,2 empresas por cada uma que encerrou, um valor superior ao dobro da média do tecido empresarial.

Depois de um decréscimo de nascimentos entre 2009 e 2012, a partir de 2016 o setor mostrou um enorme crescimento. Em 2018 nasceram 5.264 novas empresas, mais do dobro do que tinha atingido em 2008, ano em que tinham sido criadas 2.222 novas organizações no setor. Em janeiro de 2019, o setor recuou face ao período homólogo, mas voltou a recuperar em fevereiro, com mais 22% em novas empresas.

Os dois primeiros meses de 2019 registaram uma subida nos encerramentos, de 6,3%, em relação ao mesmo período de 2018. O ano passado também tinha registado uma acentuada subida no encerramento de empresas. Os serviços viram 697 encerramentos enquanto o retalho observou 512.

As insolvências apresentam uma descida contínua, com os dois primeiros meses do ano a registarem 355 novas insolvências, menos 26,7% que no período homólogo.