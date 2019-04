Crime ambiental: Drones estão a ser usados para apanhar despejo ilegal de lixo em Loures

Os crimes ambientais em Loures estão a ser combatidos por via aérea, com o recurso a drones de vigilância. Uma operação que durou vários dias permitiu identificar mais de 40 infrações ambientais, com as autoridades a identificarem várias pessoas e a apreenderem várias viaturas.

A necessidade de recorrer a drones aconteceu depois de, no espaço de três anos, a câmara municipal de Loures retirou cerca de 13 mil toneladas de resíduos ilegais da via pública, com os custos a atingirem quase 300 mil euros, noticiou a SIC esta quinta-feira, 4 de abril.

“Uma coisa que é impressionante é o à-vontade, e a forma organizada, com que alguns fazem este tipo de depósitos diariamente”, disse o autarca de Loures Bernardino Soares (PCP) à SIC.

“Os donos de obra pagam as taxas para a deposição destes resíduos em aterro. Mas há redes organizadas que recebem o dinheiro e vão depositá-lo na via pública. Todos os que depositam ilegalmente os resíduos vão ter tolerância zero. Contamos com a população para denunciar essas situações”, através da identificação de matrículas e das empresas, afirmou o autarca.

As multas para estes crimes ambientais vão dos 20 mil aos 200 mil euros para particulares e podem mesmo chegar aos 300 mil euros para empresas infratoras.

O autarca também deixou um apelo à Autoridade Tributária para que realizar execuções fiscais para que os infratores cumpram a lei.