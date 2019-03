Criminalidade económica: porquê apenas correr atrás do prejuízo?

Nunca como nos dias de hoje houve um consenso tão alargado acerca da danosidade social da criminalidade económico-financeira em geral e da corrupção em particular.

Vergados por uma carga fiscal sem precedentes, conscientes de que há uma “realidade paralela”, portugueses de todas as cores, credos e ideologias, unem-se em torno da ideia de que a criminalidade económica é um flagelo social que deve ser erradicado, merecendo sucessiva referência como fenómeno criminal de prevenção prioritária nas Leis de política criminal e consumindo avultados recursos ao aparelho judiciário nacional.

Não obstante este aparente consenso, de duas coisas todos temos imediata perceção: que os casos que vêm a público são apenas a ponta do icebergue; e que, por mais operações que as autoridades desencadeiem, nunca tal fenómeno será combatido eficazmente por via da repressão, só o podendo ser por via de uma abordagem de Compliance, entendida como atividade que procura mitigar os riscos de incumprimento legal e regulamentar do exercício da atividade empresarial.

Ora, nesta lógica de jogar na antecipação da fraude e da atividade delitual, para além das tradicionais respostas repressivas, não poderia (ou deveria) o legislador incentivar a adoção de mecanismos de auto-regulamentação empresarial? É que não é preciso ser muito imaginativo nem gastar muito dinheiro dos contribuintes para estabelecer algumas medidas destinadas a incentivar o recurso a mecanismos de Compliance.