Critério de chamada para vacinar varia consoante região do país

Os idosos a partir dos 80 anos e as pessoas com 50 ou mais anos e patologias associadas a maior risco já começaram a ser vacinados, mas o critério de chamada não é uniforme no país.

Segundo a notícia avançada pelo jornal “Público“, “no Norte, no Centro e no Algarve decidiu-se que as pessoas devem ser chamadas consoante idade, primeiro seriam vacinados os mais velhos. No entanto, em Lisboa e Vale do Tejo a escolha é feita de forma aleatória. A seleção “é feita de forma automática e aleatória na região”, sendo as pessoas convocadas “à medida que as vacinas vão sendo rececionadas”, sublinhou a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo.

Por sua vez, na ARS do Norte o critério é ir “da idade maior (por exemplo, 90 ou mais) para a menor (até 80)” e, no grupo a partir dos 50 com comorbidades, a regra é a mesma. A priorização nestes dois grupos “é feita por ordem decrescente de idade”.

No Algarve, o critério é semelhante ao do Norte, mas também é tida em consideração a gravidade das doenças. A convocatória é feita por ordem decrescente de idade” e “atendendo [igualmente] à gravidade das comorbidades associadas”. Para a nova coordenação do grupo de trabalho do plano de vacinação, a idade deve ser o principal critério, mas esta orientação ainda não está escrita, até porque é uma tarefa ainda a ser executada pela caberá à Direção Geral de Saúde.