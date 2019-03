CTT atingem em menos de 24 horas objetivo de donativos para Moçambique

As 200 mil embalagens solidárias disponibilizadas pelos CTT para esta iniciativa esgotaram no primeiro dia, fruto da enorme manifestação de solidariedade dos portugueses, que responderam positivamente ao apelo da empresa para ajudar Moçambique.

Com a passagem do ciclone Idai milhares de moçambicanos foram afetados pelas cheias. Miguel Salema Garção, diretor de Marca, Comunicação e Sustentabilidade dos CTT, destaca “a enorme e massiva onda de solidariedade dos portugueses. Os CTT agradecem esta manifestação de carinho por Moçambique, o que prova que os portugueses se unem em momentos de dificuldade para apoiar quem mais precisa. Os CTT vão continuar a abraçar grandes causas, aproveitando a capilaridade da rede e a proximidade com as populações.”

Os CTT terminam assim a recolha de donativos e, em comunicado, agradece a “solidariedade de todos os portugueses que contribuíram”.