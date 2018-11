CTT e AliExpress em parceria para “Black Friday” da China

É a primeira vez que estará disponível para os clientes da AliExpress um site onde são anunciados e promovidos os cupões de desconto exclusivos para clientes portugueses que comprem durante o período do Festival, que termina no dia 12 de novembro. O acesso a este site pode ser feito pelo banner do site institucional dos CTT, em www.ctt.pt. No âmbito desta campanha promocional os clientes terão disponíveis os serviços de envio ePacket e China Post Registered Mail para receberem pelos CTT as suas encomendas.

Para Alberto Pimenta, diretor de e-commerce dos CTT, “esta parceria mostra bem a importância crescente do e-commerce em Portugal e o papel dos CTT na liderança e desenvolvimento deste ecossistema. A associação a um gigante de comércio eletrónico como o AliExpress permite às duas empresas dar a conhecer, de forma coordenada, as capacidades no âmbito das vendas na internet para todo o mundo, do lado da AliExpress, e das entregas à escala de todo o território nacional, do lado dos CTT”.

O Festival “Double Eleven”, que acontece desde 2009, tem o seu dia forte a 11 de novembro (11.11), o chamado “Singles Day”, onde os comportamentos de compra dos chineses, hoje alargada à escala mundial, são semelhantes ao “Black Friday”, com descontos competitivos.

O AliExpress é uma empresa do grupo AliBaba e assume-se como o maior marketplace do mundo, contando com 100 milhões de utilizadores. Lançado em 2010, o AliExpress oferece mais de 20 categorias de produtos e introduziu novas tecnologias na experiência de compra. O ano passado mais de 231 países e regiões participaram no Festival de compras, com mais de 17 milhões de compradores por todo o mundo.