CTT tem 14 vagas para Programa Trainee CTT 2019

Os CTT – Correios de Portugal já têm abertas as candidaturas para o Programa Trainee CTT 2019, que visa recrutar recém-licenciados com menos de dois anos de experiência pessoal. Naquela que é a quarta edição deste programa, os CTT têm 14 vagas para preencher este ano, sendo que o prazo para apresentar uma candidatura termina no dia 7 de abril. Após a seleção, o programa trainee arranca em setembro e prolonga-se por 18 meses.

Os recém-licenciados elegíveis para o programa dos Correios de Portugal deverão ter até 25 anos de idade, uma nota média igual ou superior a 14 valores, preferencialmente em cursos de Gestão, Engenharia e Informática e com mestrado nas mesmas áreas concluído há menos de dois anos.

Em comunicado, os CTT informaram que “darão oportunidade a cada selecionado, de trabalhar e colaborar em três áreas de negócio diferentes”.

No decorrer do programa, o trainee passará por três áreas de negócio dos CTT e irá desenvolver “um projeto lançado pela direção de estratégia e inovação e que no final terá que apresentar ao presidente-executivo Francisco de Lacerda”.

O operador postal emprega mais de 12 mil pessoas, dos quais 11.650 estão em Portugal, onde os CTT operam numa rede de 2.383 pontos CTT.