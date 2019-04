Culturgest e Fidelidade organizam conferências sobre inteligência artificial

A Inteligência Artificial (IA) é o primeiro tema do ciclo Fidelidade-Culturgest que traz a Lisboa alguns dos maiores especialistas mundiais nesta área.

Organizado pela seguradoara, em parceria científica do Instituto Superior Técnico (IST), o ciclo tem como consultores científicos Arlindo Oliveira (presidente do IST), Ana Paiva (coordenadora do grupo de Investigação em IA do INESC-ID), e Mário Figueiredo (professor do departamento de Informática e Engenharia do IST), que asseguram também a curadoria, juntamente com Liliana Coutinho, assessora da Culturgest para a área de conferência e debates.

O ciclo começa na quarta-feira e conta com o seguinte calendário:

dia 17 abril: Aplicações (as boas e as más), com Mário Figueiredo;

(as boas e as más), com Mário Figueiredo; 15 maio: Implicações – A Ascensão dos Robôs, com Martin Ford;

– A Ascensão dos Robôs, com Martin Ford; 5 junho: Especulações, com Stuart Russell

Este ciclo de debates promove o olhar e a reflexão sobre as aplicações atuais da Inteligência Artificial, as suas implicações sociais nas mais variadas dimensões (da saúde à privacidade, à empregabilidade e outras) e a forma como se imagina o futuro neste novo paradigma.

Entre abril e Junho, o ciclo divide-se em três momentos, cada um com um programa duplo: um debate com vários oradores do meio académico e empresarial e uma conferência. Luísa Coheur, Pedro Bizarro, Millind Tambe, Luís Moniz Pereira, Manuel Dias, Virginia Dignum, André Martins são os nomes que completam o conjunto de oradores deste ciclo.

Todas as conferências acontecem no Grande Auditório da Culturgest em Lisboa e a entrada é gratuita.