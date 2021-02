Cumprimento dos Objetivos Sustentáveis da ONU começa a dar resultados na Nova SBE

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) registou um aumento substancial no número de mulheres admitidas no ano letivo de 2020/2019. Segundo os últimos dados, foi registado um crescimento de 17% no número de alunas inscritas para os programas de licenciatura, 34% para os mestrados e 26% nos doutoramentos. Esse aumento de novas alunas registou-se também no ano letivo de 2020/2021: nos programas de licenciatura contabilizaram-se 49,68% inscritas, para mestrado 43,21% e doutoramento 47,22%.

Estes são alguns dos resultados do compromisso que Nova SBE assumiu com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, nomeadamente aqueles no âmbito da “Educação de Qualidade”, entre eles aquele que visam que até 2030, seja garantido o acesso igual para todas as mulheres e homens à educação técnica, profissional e superior de qualidade e a preços acessíveis.

No que toca a bolsas de estudo, a instituição avançou com um reforço de mais de 670 mil euros que permitiram o arranque de 21 programas de investigação e na área de formação executiva foram desenvolvidos seis novos programas online.

Outra das metas visadas nos ODS é o aumento substancial do número de jovens e adultos com habilidades relevantes, incluindo habilidades técnicas e vocacionais, para empregos, trabalho decente e empreendedorismo.

Neste âmbito, a Nova SBE avançou com um reforço na formação tendo organizado 140 workshops e eventos profissionais com a participação de mais de 3500 alunos, duas feiras de emprego com mais de 155 empresas e uma nova área de startups que conta aproximadamente com 3.400 alunos no total, 50 parceiros corporativos, mais de 25 organizações híbridas.

Os alunos desta instituição tiveram acesso a 90% de oferta de emprego internacionais e poderão beneficiar ainda das mais de 250 parcerias universitárias e corporativas internacionais.

Ainda dentro do campo das metas a nível da educação, a Nova SBE compromete-se em garantir que, até 2030, todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo através da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da cultura diversidade e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

Neste âmbito, entre as metas alcançadas, destaca-se os cerca de 8.400 alunos licenciatura, mestrado, doutoramento e formação de executivos que concluíram os cursos mapeados sob a agenda da metas da ONU e a abertura de três novos mestrados: Business Analytics, Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas e Empreendedorismo e Inovação de Impacto que foram desenvolvidos durante o ano letivo de 2019/20.

Ao Jornal Económico, o dean da Nova SBE considera que a estes objetivos surgem numa altura em que o mundo atravessa “enormes desafios para o desenvolvimento sustentável”.

“Já antes da pandemia global, o mundo estava fora da sua rota no cumprimento das promessas sublinhadas na agenda 2030. A pobreza crónica, o fosso digital, o acesso à educação, a desigualdade de género e o desemprego – para citar apenas alguns dos desafios deste século – põem a descoberto as desigualdades mais profundas da sociedade”, refere Daniel Traça, acrescentando que as universidades devem agir como “agentes transformadores da sociedade” e “liderar o caminho para o cumprimento dos ODS”.