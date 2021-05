A questão da sustentabilidade é cada vez mais um tema em análise na hora de construir ou comprar uma habitação. Em entrevista ao Jornal Económico (JE), Miguel Saraiva, CEO da Saraiva e Associados e Liliana Soares, senior partner da Green Lab, empresa que integra o gabinete de arquitetura, defendem que os edifícios sustentáveis têm mais vantagens financeiras e de conforto do que os convencionais.

“É uma diferença irrisória, não percetível. O custo adicional da sustentabilidade é quase zero porque o reconhecimento da qualidade é de tal ordem que o valor de venda automaticamente é superior”, refere Miguel Saraiva, salientando que os clientes estão estão dispostos a pagar por esse premium de qualidade, sendo que o mercado sofreu uma grande alteração nesse aspeto. “Temos clientes de referência em Portugal e no estrangeiro que não lhes passa pela cabeça não cumprirem com os princípios da sustentabilidade ao nível da construção”, frisa.

