Custos da construção nova subiram 2,2% em fevereiro

Os custos de construção de habitação nova registaram uma subida de 2,2% em fevereiro deste ano face a período homólogo, o que representa uma queda de 0,2 pontos percentuais (p.p) face ao registado ao mês anterior, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por sua vez, no mês em análise, os preços dos materiais aumentaram em termos homólogos 1,0% em fevereiro (1,3% no mês de janeiro), enquanto o custo da mão de obra contribuiu com um crescimento de 4,0% para a formação da taxa de variação homóloga do Índice de Custos da Construção de Habitação Nova (ICCHN), mais 0,1 p.p. que em janeiro.

Em termos de variação em cadeia a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,4% em fevereiro, com os materiais e a mão de obra a registarem aumentos de 0,4% e 0,3%, respetivamente.

Esta variação mensal foi determinada pelo comportamento idêntico das componentes materiais e mão de obra, que contribuíram ambas com 0,2 p.p. para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN.