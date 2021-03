Das telecomunicações à banca: quais as melhores estratégias de negociação e poupança? Esta sexta-feira há “Economize”, novo programa de finanças pessoais

Como podemos poupar com as despesas em telecomunicações, água, gás, luz e banca? Nesta edição do programa “Economize”, da plataforma multimédia JE TV e em parceria com o Grupo Reorganiza, conheça detalhadamente as principais estratégias de negociação e de poupança com as dicas de João Raposo, administrador da Reorganiza.

Semanalmente, conte com as melhores dicas sobre finanças pessoais, com o aconselhamento especializado dos profissionais do Grupo Reorganiza.

Se perdeu o programa da semana passada, fique agora a conhecer as melhores estratégias de negociação e de poupança com os seguros: