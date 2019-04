David Goffin recebe último ‘wild card’ para participar no Millennium Estoril Open

O tenista belga, David Goffin, vai participar na quinta edição do Millennium Estoril Open. A direção do torneio, liderada por João Zilhão, atribuiu ao tenista o terceiro e último wild card.

Antigo número 7 do mundo, Goffin ocupa atualmente a 22º posição no ranking da Association of Tennis Professionals (ATP).

Numa mensagem enviada à organização, David Goffin disse estar “muito contente por receber um wild card em cima da hora”. “Agradeço ao diretor do torneio e à sua equipa pelo convite. Será uma bela oportunidade que me permite jogar na próxima semana e estou muito entusiasmado por conhecer o novo evento que se realiza no Estoril. O meu treinador falou-me muito bem da zona de Cascais e espero corresponder com um desempenho de alto nível”, revelou.

Por sua vez, João Zilhão esclareceu que a organização recebeu vários pedidos que incluíam jogadores atualmente no top 10 mundial, mas que “mas que estavam dependentes da evolução da condição física” ou “da participação em torneios do circuito que estão a decorrer esta semana”.

“Optámos pelo David Goffin, um tenista de reconhecida qualidade que vem reforçar o nosso lote de cabeças-de-série e a competitividade global do elenco. Para mais, o seu treinador Thomas Johansson, antigo campeão do Open da Austrália, é alguém que nos é próximo e que conhece bem a zona de Cascais, tendo feito muita força para que o seu pupilo competisse no Millennium Estoril Open”, frisou o diretor-geral do Millennium Estoril Open.

David Goffin esgota assim as oportunidades dos tenistas participarem na quinta edição do Millennium Estoril Open via wild card, uma vez que só haviam três em carteira. Os outros dois já tinham sido entregues ao ex-campeão do maior torneio nacional, o espanhol Pablo Carreño-Busta, e ao tenista português e número 2 nacional, Pedro Sousa.

Portugueses contemplados para o qualifying

Os tenistas portugueses, João Domingues e Gastão Elias receberam os wild cards para a fase de qualificação. Os dois jogadores, 214º e 307º da hierarquia mundial, respectivamente, vão assim lutar por um lugar no quadro principal.

A escolha destes dois jogadores portugueses foi “óbvia”. João Zilhão explicou que João Domingues “está em forma e vem de alinhar quartos-de-final e final em dois challengers com um quadro de 64 elementos”. Já Gastão Elias, que “já foi jogador do top 60 mundial, tem sido um esteio da seleção portuguesa na Taça Davis e poderá aproveitar o apoio do público português para ganhar confiança e regressar ao seu melhor ténis”, referiu o diretor-geral do Millennium Estoril Open.

O Millennium Estoril Open decorre de 27 de Abril a 5 de Maio.