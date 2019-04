DBRS eleva perspetiva do rating da Parpública em linha com rating soberano

A agência canadiana de notação financeira pôs o rating da Parpública alinhado com o da República. Isto é, confirmou o rating da Parpública – Participações Públicas SGPS), enquanto emissor de longo prazo em BBB e como emissor de curto prazo manteve o rating de R-2 (high). Ao mesmo tempo, a DBRS mudou a tendência de todos os ratings da Parpública de “Estável” para “Positivo”.

Os ratings da Parpública estão alinhados com os do Estado, de acordo com a ligação entre os critérios de ratings soberanos e entidades governamentais relacionadas.

Os ratings da Parpública poderão ser melhorados se os ratings da República de Portugal forem atualizados, diz a DBRS.

A Parpública é detida a 100% pelo Estado e tem um mandato de política pública, agindo em nome do Estado Português na gestão e privatização de ativos estatais.