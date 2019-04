DBRS melhora ‘ratings’ do Novo Banco

A agência canadiana DBRS melhorou o rating do Novo Banco em diversas classes de ativos, anunciou o banco, em comunicado enviado para a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

A agência “tomou várias decisões de rating relativamente ao Novo Banco”, lê-se na nota. Assim, a DBRS fez o upgrade da notação de longo prazo de Emitente, elevando de B para B (high), o mesmo sucedendo para a dívida sénior.

“O upgrade do rating de longo prazo de Emitente (Issuer) para B (high) leva em consideração a melhoria no perfil de risco do Novo Banco especialmente no que respeita à redução dos non-performing loans (NPLs), o desinvestimento dos ativos noncore e racionalização da estrutura organizacional”, esclareceu a instituição financeira.

O rating dos depósitos de longo prazo também foram revistos em alta, para BB (low). “No que respeita ao rating Depósitos de longo prazo, a decisão da DBRS representa segundo upgrade no espaço de menos de um mês após em 28 de março último, este rating ter sido melhorado de B para B (high) e, agora para BB (low)” adiantou o Novo Banco.

O rating da dívida subordinada foi também objeto de upgrade, passando de CCC (high) para B (high).

“A DBRS refere igualmente que as realizações notáveis em 2018 incluíram relevantes vendas de NPLs e ativos imobiliários”, disse o banco.

A tendência dos ratings de longo prazo e para a dívida subordinada mantém-se positiva.