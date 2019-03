De norte a sul do país. Saiba onde vão estar os radares em março

A PSP informa que até final do mês de março, irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR nos seguintes locais:

AÇORES

06-mar-19 06H45/13h00 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco – concelho de PDL – Ponta Delgada

07-mar-19 08H00 Estrada Regional, freguesia da Silveira, concelho das Lajes do Pico – Horta

08-mar-19 12H45/19H00 Av. Natália Correia – concelho de PDL – Ponta Delgada

12-mar-19 08H00/13H00 Estrada Regional de Fenais de Luz, concelho PDL – Ponta Delgada

20-mar-19 13H00/19H00 Estrada Regional, Lugar da Feteira – Angra do Heroísmo

21-mar-19 08H00 Estrada Regional , freguesia e concelho de São Roque do Pico – Horta

27-mar-19 09H00/14H00 Estrada Regional 1-1 de Água D’Alto, concelho de Vila Franca do Campo – Ponta Delgada

AVEIRO

05-mar-19 14H00 EN 16 – Aveiro

13-mar-19 09H00 Av. 32 – Espinho

13-mar-19 15H00 Rua Monsenhor Miguel de Oliveira – Ovar

14-mar-19 08H00 EN 109 – Km 58.1 – Aveiro

14-mar-19 09H00 Rua Dr.Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira

14-mar-19 15H00 Av. do Vale (junto à entrada do parque da cidade) – São João da Madeira

25-mar-19 08H00 EN 16 – Aveiro

27-mar-19 09H00 Av. Dr. Renato Araújo (junto ao nº. 1876) – São João da Madeira

27-mar-19 15H00 Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

28-mar-19 15H00 EN 109, em Silvalde – Espinho

BEJA

06-mar-19 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

12-mar-19 09H00 Rua Zeca Afonso – Beja

19-mar-19 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte

27-mar-19 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

BRAGA

04-mar-19 09H00 Circular Urbana – Guimarães

08-mar-19 22H00 Av. Imaculada Conceição – Braga

12-mar-19 08H00 Circular de Barcelos – Viaduto do Queimado – Barcelos

13-mar-19 15H00 Av. Miguel Macedo – Braga

21-mar-19 14H00 Variante A.N. Nascente – V.N. Famalicão

22-mar-19 08H00 Circular de Barcelos – Barcelos

26-mar-19 09H00 Circular Urbana – Guimarães

27-mar-19 10H00 Av. Frei Bartolomeu dos Martires – Braga

BRAGANÇA

14-mar-19 08H00/12H00 EN 15 – Mirandela

15-mar-19 08H00/12H00 Av. das Cantarias – Bragança

CASTELO BRANCO

08-mar-19 16H30/18H30 Av. Infante D. Henrique – Covilhã

12-mar-19 09H00/11H00 Av. Professor Egas Moniz – Castelo Branco

22-mar-19 09H30/11H30 Av. Dia de Portugal – Castelo Branco

22-mar-19 08H00/10H00 Av. Cidade Rio de Janeiro – Covilhã

COIMBRA

05-mar-19 09H00 Av. Fernando Namora – Coimbra

07-mar-19 09H00 Ponte Rainha Santa Isabel – Coimbra

19-mar-19 08H00 Estrada de Coimbra – Carritos – Figueira da Foz

26-mar-19 09H00 Estrada da guarda Inglesa – Coimbra

29-mar-19 08H00 Av. 12 de Julho – Gala – Figueira da Foz

ÉVORA

06-mar-19 09H00 EN 114 – Évora

18-mar-19 09H00 Av. de Santo António – Estremoz

19-mar-19 09H00 CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

25-mar-19 09H00 Av. Lino de Carvalho – Évora

29-mar-19 09H00 EN 18 ao Gil – Estremoz

FARO

12-mar-19 14H00/17H00 Av. V2 – Portimão

15-mar-19 09H00/12H00 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

26-mar-19 09H00/12H00 Av. V6 – Portimão

27-mar-19 09H00/12H00 Sítio do Molião – Lagos

27-mar-19 15H00/18H00 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

29-mar-19 08H30/12H30 Av. Heróis 1808 – Olhão

GUARDA

07-mar-19 08H00 VICEG – Via da Cintura Externa da Guarda

14-mar-19 14H00 VICEG – Via da Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

06-mar-19 09H00/12H30 Av. Comunidade Europeia – Leiria

LISBOA

04-mar-19 14H00/18H00 Av. Calouste Gulbenkian – Lisboa

07-mar-19 08H00-17H00 Estrada dos Salgados – Amadora

08-mar-19 14H00/18H00 EN 10, Km 123.7, sentido Vila Franca de Xira-Alverca – Alhandra

13-mar-19 10H00 Rua Elias Garcia – Rio de Mouro

13-mar-19 15H00 Av. Capitães de Abril – Algueirão

15-mar-19 14H00/18H00 Av. Infante D. Henrique, frente a Santa Apolónia – Lisboa

18-mar-19 08H30-12H30 Av. Marginal

20-mar-19 14H00/18H00 Av. Padre Cruz – Lisboa

20-mar-19 14H00/17H00 Rua Doutor Armindo Santos Ferreira, Santo António dos Cavaleiros

21-mar-19 13H00/19H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte/Sul

25-mar-19 07H30/11H30 Rua D. João V – Lisboa

MADEIRA

05-mar-19 07H00 VR 1 Km 6.0 – sentido O/E – Quinta Grande – Câmara de Lobos

05-mar-19 14H00 VR 1 / Tr. do Valado – Av. Mário Soares – Funchal

08-mar-19 08H00 Estrada Monumental – Av. do Infante – Funchal

15-mar-19 17H00 VE 1 – Moinhos – Faial / VE1 Túnel do Cortado – Santana

20-mar-19 08H00 Av. Mário Soares – Rua Dr. Pestana Júnior – Funchal

24-mar-19 07H00 VE 4 Km 6.1 Serra de Água e VE3 Km 1 – sentido S/N

27-mar-19 14H00 Av. do Infante – Estrada Monumental

PORTALEGRE

07-mar-19 08H00 Av. do Dia de Portugal – Elvas

20-mar-19 14H00 EN 246 – Portalegre

25-mar-19 08H00 Av. de Badajoz – Portalegre

PORTO

07-mar-19 14H00/18H00 Estrada da Circunvalação – 11 124 – Matosinhos

12-mar-19 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação – 10999- Porto

15-mar-19 08H00/12H00 Av. da Boavista – Porto

19-mar-19 08H00/12H00 Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça da Palmeira

25-mar-19 20H00/24H00 Av. D. João II – Oliveira do Douro

28-mar-19 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado – Valongo

SANTARÉM

06-mar-19 09:00/13:00 Rua D. Afonso Henriques – Entroncamento

07-mar-19 08:00/12:00 Av. Bombeiros Voluntários – Ourém

08-mar-19 08:00/12:00 Av. D. João I – Abrantes

11-mar-19 08:00/12:00 Variante Bom Amor – Torres Novas

12-mar-19 14:00/18:00 Rua Actriz Alda Rodrigues – Santarém

14-mar-19 08:00/12:00 EN 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

22-mar-19 09:00/12:00 Circular Urbana D. Luis I – Santarém

SETUBAL

14-mar-19 10H00 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) – Almada

14-mar-19 08H30 EN 10 – Setúbal

15-mar-19 14H00 Circular Externa – Montijo

19-mar-19 14H00 Av. do Bocage – Barreiro

VIANA DO CASTELO

09-mar-19 20H00 Av. Foral D. Teresa – Ponte de Lima

VILA REAL

08-mar19 08H30 Av. da Europa – Vila Real

14-mar-19 14H00 Av. do Tâmega – Chaves

26-mar-19 14H00 Rua da Paz – Chaves

26-mar-19 14H00 Av. da Unesco – Vila Real

VISEU

08-mar-19 10H00 Av. Cidade de Salamanca – Viseu

09-mar-19 09H00 Av. D. Egas Moniz – Lamego

19-mar-19 09H30 Av. Europa – Viseu

23-mar-19 09H00 Av. D. Egas Moniz – Lamego

28-mar-19 14H00 Av. do RI 14 – Viseu