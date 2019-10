O IVV — Instituto da Vinha e do Vinho informa que as Declarações de Colheita e Produção são entregues por submissão electrónica no SIvv, no período de 1 de Outubro a 15 de Novembro de 2019. Os produtores de uvas deverão ter, no seu Registo Vitícola, as parcelas de vinha exploradas.

