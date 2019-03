Depois da Cuf, Luz Saúde volta atrás e mantém convenções com a ADSE

Os beneficiários da ADSE vão continuar a manter as atuais condições de acesso aos hospitais e clínicas da Luz Saúde. Afinal o grupo não vai suspender os acordos com este sistema a partir do dia 15 de abril, como foi anunciado em fevereiro.

O grupo José de Mello Saúde, que detém as unidades Cuf, já tinha anunciado a mesma decisão esta quarta-feira, 13 de março.

No comunicado aos beneficiários, a Luz Saúde declara que “face à vontade expressa pelo Conselho Diretivo da ADSE, que se perceciona como genuína, para reiniciar negociações com a Luz Saúde com vista à reformulação das convenções, a Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde decidiu retomar as marcações, sem restrições de datas, dos serviços prestados ao abrigo das convenções celebradas com a ADSE, enquanto estiver a decorrer o período de negociações”.

Embora tenha cancelado a suspensão, a Luz Saúde deu à ADSE um prazo, até meados de abril, para que o este sistema “apresente proposta de nova tabela”, para que não aconteça o mesmo que anteriormente. A decisão de voltar atrás surgiu porque, segundo o Jornal de Negócios, a “ADSE garantiu aos privados que as regularizações, através das quais corrige faturações passadas, vão acabar em 2019”

“Perante a expectativa fundada nos entendimentos já alcançados nas últimas semanas de que será possível assinar, num curto espaço de tempo, um Memorando de Entendimento que regule o processo de negociação e que, em consequência, a ADSE apresente até meados de abril uma proposta de nova tabela, entendemos que negociações justas e equilibradas não deverão realizar-se num contexto de condicionamento de qualquer uma das partes”, refere a empresa liderada por Isabel Vaz.

É esclarecido que “os beneficiários da ADSE podem continuar a recorrer à rede de hospitais e clínicas Hospital da Luz ao abrigo do regime convencionado com a ADSE e proceder a marcações sem qualquer constrangimento, incluindo para datas posteriores a 15 de abril de 2019”, altura para que estava previsto o fim do acordo.

A Comissão Executiva do Luz Saúde assume “como sempre, o compromisso com os beneficiários da ADSE de avançar para esta nova fase de negociações com total boa-fé, tendo em vista a obtenção de um acordo que assegure a sustentabilidade de todas as partes e o melhor interesse dos beneficiários”.

A Luz Saúde refere que todas as marcações efetuadas ao abrigo do novo plano criado para os beneficiários da ADSE, “serão realizadas ao abrigo do regime convencionado”. Desta forma, o grupo anuncia que tudo se vai manter igual.