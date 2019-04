Depois de guardado durante 70 anos, quadro secreto de Ricardo Salgado já pode ser visto em Évora

O quadro favorito de Ricardo Salgado, que esteve longe dos olhares públicos durante 70 anos, já pode ser visto pelo público. O quadro já está exposto no museu nacional Frei Manuel do Cenáculo em Évora.

A pintura intitulada “Festa de casamento” do pintor flamengo Pieter Bruegel, o Jovem, pertencia à família Espírito Santo e esteve pendurada durante anos no gabinete privado de Ricardo Salgado no último andar da sede do Banco Espírito Santo (BES), na Avenida da Liberdade em Lisboa.

A pintura retrata, precisamente, uma festa de casamento de camponeses na Flandres.

O quadro datado de 1620 pertence à coleção do Novo Banco e vai ficar agora exposto em Évora, onde poderá ser visto pelos habitantes e visitantes desta cidade da região do Alentejo.

Este quadro é uma réplica da pintura original “Casamento de camponeses”, pintada por Pieter Bruegel, o Velho, o pai do autor do quadro que está exposto em Évora. A carreira de Pieter Bruegel, o Jovem, ficou marcada por várias réplicas do trabalho realizado pelo seu pai.

A obra de Pieter Bruegel, o Velho, está atualmente exposta no Kunsthistorisches Museum em Viena de Áustria e foi pintada entre 1566 e 1569.