Depois de Ronaldo, Autoridade Tributária espanhola investiga Neymar por suspeitas de fuga ao fisco

A Autoridade Tributária de Espanha abriu uma investigação ao brasileiro Neymar, por suspeitas de fuga ao Fisco, conta esta segunda-feira o jornal “El Mundo”.

Na base desta investigação estará o pagamento do prémio de renovação quando o avançado jogava no FC Barcelona assinado pouco antes de deixar o clube para rumar aos franceses do Paris Saint-Germain.

O Fisco espanhol exigiu toda a documentação de ambas as operações para verificar se estas foram devidamente tributadas em Espanha. Esta investigação é considerada bastante incomum pelo facto de Neymar e o FC Barcelona, estarem envolvidos num processo judicial para saldar dívidas pendentes.

O prémio de assinatura ascendeu aos 64,4 milhões de euros brutos, sendo que o FC Barcelona fez um primeiro pagamento a Neymar no valor de 23,7 milhões antes de impostos e a saída do jogador deixou em pendente o pagamento do resto do montante.

O clube catalão recusa fazer o segundo pagamento e agora reivindica a devolução de todo o prémio com juros, bem como uma multa por danos, em cerca de 75 milhões de euros. Por sua vez, Neymar requer o montante que resta a ser cobrado com juros. O julgamento para resolver o diferendo será realizado no próximo dia 21 de março.

O objetivo do Fisco passa por determinar se Neymar pagou os impostos sobre o prémio de renovação, bem como da sua contratação pelo clube parisiense em 2017, no valor de 222 milhões de euros. Isto porque o brasileiro ainda viveu em Espanha por mais de 183 dias em 2017, antes de rumar a Paris, sendo por isso obrigado a declarar todos os seus rendimentos, tanto do Barcelona como do Paris Saint-Germain, como residente fiscal espanhol.

Paralelamente, o Fisco também exigiu o contrato entre Neymar e o PSG, que foi levado ao tribunal pelo clube francês, mas com uma particularidade. É que o documento enviado de França indicava que os números do acordo são confidenciais, o que causou surpresa no tribunal, que deverá exigir ao PSG que divulge todos os números envolvidos.

Toda esta história ganha contornos ainda mais bizarros, se nos lembrarmos que recentemente Neymar pediu ao seu pai para iniciar negociações com vista a um possível regresso a Barcelona. A resposta dos catalães foi pronta, dizendo que se Neymar quiser voltar a Camp Nou, a primeira coisa que terá de fazer é retirar a ação judicial contra o clube, algo que o pai do jogador recusou, dizendo que tem de ser o clube a retirar a ação judicial.

Desde então, as relações entre os dois lados arrefeceram de tal modo, que o FC Barcelona chamou para depôr no julgamento o presidente Nasser Al-Khelaifi, exigindo saber também o acordo feito pelo jogador com o clube francês.