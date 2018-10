Depósitos bancários atingem mais de 255 mil milhões de euros no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, o setor bancário em Portugal registou um aumento de 2,2% dos depósitos de clientes junto do setor bancário, para os 255,1 mil mihões de euros, segundo a “Síntese de Indicadores do Sector Bancário”, divulgada esta sexta-feira pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), que tem como referência os dados divulgados pelo Banco de Portugal.

Em destaque nesta síntese está igualmente a rentabilidade do setor, a qual registou “melhorias significativas”, com os bancos a atingirem resultados líquidos positivos superiores a mil milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, de acordo com a mesma nota da associção de bancos.

Desta análise, a APB salienta também “o esforço que continua a ser prosseguido pelos bancos nacionais na redução dos ativos não produtivos (NPLs)”. No primeiro semestre do ano, o rácio de malparado diminuiu para os 11,7%, e durante este mesmo período, o setor bancário português reduziu em 4,6 mil milhões de euros o valor bruto destes ativos, que se situa agora nos 32,4 mil milhões de euros. Face ao valor máximo atingido em junho de 2016, o montante total de NPLs reduziu-se em 18,1 mil milhões de euros.