“Deputado mais fit de Portugal”. Duarte Pacheco na capa da Men’s Health de maio

“O deputado mais fit de Portugal”, é assim que a revista Men’s Health qualifica Duarte Pacheco, que surge na capa da edição de maio da revista de saúde e desporto.

Licenciado em economia e com mestrado em estudos europeus, o deputado do PSD de 53 anos mostra que o facto de ter uma agenda profissional preenchida não é desculpa para não praticar exercício físico de forma regular, ou para não ter cuidados com a saúde.

Na entrevista à revista, que chega às bancas no dia 4 de maio, Duarte Pacheco revelou os segredos para a sua forma física.

“Há mais de 30 anos que pratico esqui e sempre gostei de fazer passeios de bicicleta. Mas ao chegar perto dos 40, com uma vida altamente sedentária e superstressante, constatei o que é natural – o corpo vai cedendo, as nossas defesas naturais vão diminuindo e para manter a forma e a saúde decidi iniciar uma rotina de ginásio”, disse o deputado.

“Levo a sério tudo em que me meto, procuro retirar os melhores resultados deste esforço. Não vou lá só para passar o tempo ou para mostrar o cartão de inscrito aos amigos…”, revelou.

Em relação à alimentação, Duarte Pacheco admite que prefere grelhados, evita os molhos e os acompanhamentos são simples.

O diretor da Men’s Health garante que para esta capa “não existiu uma transformação”, como se viu em outras edições. “O deputado há uns bons anos que treina e tem imenso cuidado com a alimentação”, segundo Pedro Lucas. Ainda assim, destacou que existiu, sim, “uma intensificação do processo de treino e de detalhe nutricional até ao dia da sessão fotográfica”.

Pedro Lucas sublinha que “Duarte Pacheco vai inspirar muitas pessoas”. O próprio revelou ter ficado “estupefacto com a forma física com que se apresentou na sessão fotográfica para a capa”.

Esta não é a primeira capa que vira as atenções para a revista Men’s Health. A capa com o estilista Nuno Gama surgiu em março de 2012, quando tinha 45 anos e mudou a sua forma e bem-estar físico. Para ser capa desta revista, o apresentador e comediante João Paulo Rodrigues, perdeu 30 quilos em oito meses de treino.

Com três meses de treino intensivo e o objetivo de ser capa no mês de março de 2017, o ator Diogo Amaral conseguiu perder 11 quilos e ganhar quatro quilos de músculo. O conhecido ator do ‘Prédio do Vasco’ já tinha perdido 40 quilos antes de ser capa de revista, mas foi este o mote para estrelar na Men’s Health. Ricardo Castro, atingiu um peso máximo de 123 quilos, e para iniciar o ano de 2018, conseguiu perder mais 52 quilos.