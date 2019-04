Descarbonização vai marcar 36ª edição da Ovibeja

A discussão em torno dos fundos comunitários que o setor nacional da agricultura irá receber no âmbito da futura PAC – Política Agrícola Comum não será o único tema em destaque na 36ª edição da Ovibeja, que hoje arranca na capital do Baixo Alentejo.

A pegada ambiental da agropecuária, a sustentabilidade do setor e a descarbonização desta atividade serão outros temas em evidência na Ovibeja deste ano.

A organização do evento coloca uma grande dúvida que a conferência para hoje, dia 24 de abril, a partir das 14 horas, poderá esclarecer: “Afinal, os bovinos são os grandes produtores de CO2 e é preciso reduzir o seu número nas explorações nacionais para proteger o ambiente ou terão as vacas um papel decisivo na descarbonização e na sustentabilidade do território, sendo agentes virtuosos para o equilíbrio ecológico?”

Este grande debate terá o contributo de técnicos de várias especialidades e produtores pecuários relevantes na economia portuguesa.

‘Gestão Pecuária Ativa para a Neutralidade Carbónica’ é o tema desta conferência promovida pelo Monte do Pasto e pela Associação dos Agricultores do Sul (Acos), com a participação de especialistas em diversas matérias relacionadas com os processos de descarbonização das explorações pecuárias portuguesas.

“No primeiro painel, cinco oradores apresentarão “contributos para um compromisso entre a racionalidade económica e a sustentabilidade ambiental na pecuária portuguesa”, seguindo-se um debate moderado por Eduardo Diniz, Diretor Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, Ministério da Agricultura”, esclarece um comunicado da organização da Ovibeja.

O mesmo documento acrescenta que, no segundo painel, cinco representantes da atividade pecuária debaterão “os desafios e oportunidades para uma pecuária competitiva e sustentável em territórios do interior”.

A abertura do evento estará a cargo de Clara Moura Guedes, CEO do Monte do Pasto e o encerramento caberá a Claudino Matos, Diretor-Geral da Associação dos Agricultores do Sul (ACOS).

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, irá inaugurar a Ovibeja, enquanto Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, irá presidir à cerimónia de inauguração da 36ª Edição da Ovibeja.

A Ovibeja é um certame anual organizado pela ACOS – Associação de

Agricultores do Sul, que se realiza no Parque de Feiras e Exposições de Beja.