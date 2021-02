Desconfinem os livros, sff

Em Portugal, cometeu-se o grave erro de minimizar a monitorização das cadeias de contágio da Covid-19, o que tem conduzido à adopção de medidas cegas, porque se prescindiu de investir em ter informação para fazer melhor.

Estas medidas cegas têm maximizado os estragos económicos, sem produzir resultados sanitários satisfatórios. Em alguns casos, as medidas parecem mesmo ser pior do que cegas, sendo praticamente impossível de descortinar algum laivo de racionalidade.

Em Portugal, estas características são ainda agravadas pelo débil estado das nossas finanças públicas. Um país como a Alemanha, pode-se dar ao luxo de tomar medidas profundamente danosas para a actividade económica (não estou a dizer que o tenham feito, mas apenas que o poderiam fazer), porque tem margem orçamental para compensar esses danos e tem-na usado.

Portugal não tem, nem de longe nem de perto, a possibilidade de compensar os prejuízos económicos do combate à pandemia, mas nem a curta margem tem usado: em 2020, nem sequer foi usada a despesa autorizada pela Assembleia da República no orçamento aprovado antes da pandemia, quanto mais do volume superior previsto no orçamento rectificativo.

Em suma, se há grande dificuldade em contrariar as medidas de contenção da crise sanitária, era muito importante que estas medidas fossem objecto da mais criteriosa selecção para que os seus danos fossem mínimos.

Voltando a falar da adopção de medidas cegas, tem também que se sublinhar que elas se têm caracterizado pela sua definição burocrática: são feitas para que a sua fiscalização exija os critérios mais fáceis em vez de escolher os mais lógicos. As restrições à actividade não deveriam ser definidas com base no sector, mas antes no seu risco sanitário. Porque é que os cabeleireiros individuais estão proibidos de trabalhar, mesmo com um único cliente, quando os transportes públicos andam lotados?

Uma novidade das mais bizarras, decidida no último confinamento, foi a proibição de venda de vestuário, livros e outros bens nas grandes superfícies, sem qualquer razão sanitária, mas porque as pequenas lojas destes artigos foram encerradas. Com uma pretensa ideia de justiça, prejudicam-se todos, não apenas a distribuição, mas também a produção. Qual a lógica de alargar os estragos à indústria e à cultura?

Há um problema adicional com esta decisão absurda: estamos a agravar a recessão, porque estamos em pleno “paradoxo da poupança”. Numa recessão, quando se tenta poupar, agrava-se a recessão.

Nos últimos trimestres, temos assistido a um aumento da taxa de poupança das famílias, porque estão impedidas de realizar as suas despesas normais. No entanto, as vendas nas grandes superfícies têm estado a subir, tendo constituído um escape, provavelmente devido à chamada “compra por impulso”, que tem impedido a taxa de poupança de subir ainda mais.

Com esta nova proibição, é possível que se agrave a queda da economia, cujas consequências no desemprego têm estado, até agora, adiadas, mas que deverão manifestar-se dentro de algum tempo.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.