Deutsche Telekom volta a distinguir a NOS pelas “melhores práticas de qualidade” nas telecomunicações

Em comunicado, a NOS, que já tinha recebido a mesma distinção em julho de 2020, diz ter sido reconhecida num grupo de 63 parceiros tecnológicos internacionais da Deutsche Telekom.

“A certificação faz parte do programa mundial do operador alemão que seleciona e certifica os seus parceiros estratégicos de telecomunicações em cada país, para que, em conjunto, possam apresentar a melhor experiência de qualidade de serviço junto do cliente final de telecomunicações”, lê-se.

“A NOS cumpriu todos os requisitos do Programa Zero Outage para parceiros aprovados”, garante o head SuperSquad Production Infrastructure & Service Enabling da Deutsche Telekom, Rainer Offermann.

Citado no comunicado, o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes diz que a “implementação da estratégica de ‘zero falhas'” permite à empresa ser “uma referência a nível mundial no que respeita à qualidade das telecomunicações, num universo de centenas de empresas e de milhões de clientes em todo o mundo”.

O programa Zero Outage foi criado para fomentar uma cultura operacional entre as telecom de manter os sistemas de comunicações operacionais sem quaisquer interrupções. A avaliação é realizada pela T-Systems, outra subsidiária da Deutsche Telekom, que tem mais de 600 trabalhadores especialistas em gestão de qualidade.

A NOS integra um grupo de mais de 90 empresas parceiras do programa do grupo Deutsche Telekom, que preconiza uma estratégia de zero falhas críticas de acordo com os padrões de qualidade da T-Systems.