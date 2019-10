Devemos evitar o consumo de bacalhau? Guia britânico diz que sim, em nome da sustentabilidade

O guia é dedicado aos consumidores britânicos mas, tendo em conta a preferência dos portugueses pelo consumo de bacalhau proveniente da Noruega, estes conselhos também servem para o público português. O bacalhau capturado no mar do Norte teve uma avaliação negativa no Guia do Bom Peixe da Sociedade de Conservação Marinha, uma publicação que serve de guia para que os consumidores do Reino Unido possam redefinir os seus hábitos alimentares em função da sustentabilidade, avança a edição online do jornal Público.

Pode ler-se neste guia de 2019 da Sociedade de Conservação Marinha que “há evidências claras de que o stock [de bacalhau capturado na costa da Noruega] está a ser capturado de forma insustentável e que a biomassa está a um nível tão baixo que o stock está a sofrer com a redução da capacidade reprodutiva e está esgotado”.

Em Portugal são consumidas cerca de 70 mil toneladas de bacalhau salgado por ano, sendo que cerca de 70% do pescado consumido é norueguês.