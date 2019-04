Dezasseis antigos governantes estão em administrações de empresas do PSI 20

Das 18 empresas cotadas do principal índice bolsista português, PSI 20, metade conta com antigos governantes em administrações, em cargos executivos ou não executivos. São dezasseis os antigos governantes a integrar estas empresas, sendo que a remuneração média é de 88,7 mil euros para participar e preparar reuniões das empresas, noticiou o “Dinheiro Vivo” este sábado, 13 de abril.

A maioria tem apenas funções não executivas e alguns acumulam cargos em mais do que uma empresa – É no grupo EDP e na Mota-Engil que se encontram mais ex-políticos. O levantamento ainda não conta com Adolfo Mesquita Nunes, antigo secretário de Estado do Turismo, que vai assumir um cargo na Galp.

Nos casos em que desempenham funções executivos, econtram-se três antigos governantes no PSI 20. António Mexia, CEO da EDP, foi ministro das Obras Públicas e Transportes no governo de Santana Lopes. Antes disso, foi presidente executivo da Galp. Em 2018, ganhou 2,2 milhões de euros brutos.

Luís Palha da Silva é outros caso. O antigo secretário de Estado do Comércio no início da década de 1990, é hoje o CEO da Pharol. Em 2018 teve um vencimento de 343 mil euros. Já Carlos Costa Pina, antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do governo de José Sócrates, é administrador executivo da Galp, sendo que auferiu 705 mil euros em 2018.

Quanto aos que são administradores não executivos, ou seja que não têm de trabalhar a tempo inteiro e em exclusividade nessas empresas, o trabalho passa por estarem presentes em algumas reuniões.

No caso da EDP, por exemplo, o Conselho Geral e de Supervisão, onde está o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, teve 11 reuniões em 2018. Os ex-governantes com assento nesse órgão ganharam entre 64 mil euros e 405 mil euros.

Sabe quem são os 16 antigos governantes empregados em empresas do PSI 20?

António Mexia, EDP – Presidente Executivo da EDP

Luís Amado, EDP – Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP

Eduardo Catroga, EDP – Presidente da Comissão de Estratégia e Performance da EDP

Celeste Cardona, EDP – Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP

Braga de Macedo, EDP – Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP

Vasco Rocha Vieira, EDP – Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP

Augusto Mateus, EDP – Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP

António Nogueira Leite, EDP Renováveis – Administrador Não Executivo na EDP Renováveis

Francisco Seixas da Costa, EDP Renováveis, Jerónimo Martins e Mota-Engil

Carlos Costa Pina, Galp – Administrador Executivo da Galp

Jorge Coelho, Mota-Engil – Membro do Conselho Consultivo do grupo Mota-Engil

Lobo Xavier, Mota-Engil e NOS – Na construtora é administrador, mas na operadora é o presidente da Comissão de Governo Societário e do Comité de Ética.

Luís Valente Oliveira, Mota-Engil – Administrador Não Executivo da Mota-Engil

José Luís Arnaut, REN – Administrador Não Executivo da REN e Presidente da Comissão de Governo Societário.

Luís Palha da Silva, Pharol – CEO da Pharol

José Elias da Costa, BCP – Administrador Não Executivo, é o presidente da comissão de nomeações e remunerações do banco.