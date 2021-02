DGS aprova eventos-piloto com testes à covid por saliva

A Direção-Geral da Saúde (DGS) autorizou a realização de eventos-piloto para perceber como é que poderão realizar-se os festivais e eventos este ano.

Segundo o “Jornal de Notícias”, a decisão foi tomada na última reunião entre Governo, DGS e promotores de espetáculo. Na próxima reunião, a 4 de março, vão ser definidos os detalhes destes eventos, que se poderão vir a realizar no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa. O objetivo será realizar um teste 72 horas antes do evento, um no dia do festival e um terceiro dali a 14 dias.

Estes eventos-piloto não devem acontecer antes do final de março, o que poderá colocar em causa a realização dos primeiros festivais do ano. Caso estes eventos-piloto se realizem em abril, os resultados nunca serão conhecidos antes de maio. Quanto à aquisição do bilhete, os promotores apontam que entre comprar o bilhete, fazer o teste e ter o resultado do respetivo teste não deverá demorar mais do que 20 minutos.