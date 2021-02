DGS estuda recomendação de uso de duas máscaras

A Direção-Geral de Saúde está a estudar a recomendação da utilização de duas máscaras devido à alta transmissibilidade das novas variantes do coronavírus, avançou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista ao jornal “Público”, publicada este sábado.

“Temos neste momento dois grupos de peritos a estudar essa precaução, pelo medo das novas variantes. Já andamos a consultar os peritos regularmente há muito tempo, e a última consulta, há cerca de duas semanas, foi no sentido de manter a recomendação actual. Agora, com a nova decisão do CDC, voltámos a pedir a opinião aos peritos”, disse Graça Freitas.

Ao matutino, a diretora-geral da Saúde admitiu ainda um cansaço dos cidadãos com um “excesso” de informação: “creio que há um excesso de comunicação sobre o tema em si. É muito monotemático. Isso não só cansa as pessoas, como leva a que no mesmo dia oiçam três ou quatro mensagens que não são concordantes”.

Esta semana, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA recomendou a utilização em simultâneo de duas máscaras para evitar o contágio pelas estirpes mais contagiosas, as detetadas no Reino Unido, Brasil e África do Sul. Os peritos norte-americanos recomendada, a utilização de uma máscara reutilizável por cima de uma cirúrgica, ou a utilização de uma máscara considerada de alta proteção como as máscaras FFP2.