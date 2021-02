DGS quer mais transparência na vacinação e lança novo relatório. Portugal recebeu 651.900 doses até domingo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) pretende aumentar a transparência sobre o processo de vacinação em Portugal continental e lançou esta terça-feira o primeiro boletim informativo semanal sobre a distribuição e administração de vacinas contra a Covid-19.

O relatório de monitorização da vacinação, divulgado esta terça-feira à noite, dá conta de que 42.991 pessoas com mais de 80 anos de idade foram vacinadas (com as duas doses) entre os dias 27 de dezembro de 2020 e 14 de fevereiro de 2021.

No total, registam-se 199.511 pessoas vacinadas com as duas doses em Portugal continental, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 2%, sendo que 84.231 têm idades compreendidas entre os 24 e os 49 anos e 48.716 têm entre 50 e 64 anos.

Quanto às doses do fármaco recebidas, contabilizam-se 651.900 e, desse montante, 571 981 foram distribuídas, segundo o documento produzido em articulação com a task-force da vacinação e em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

A DGS esclarece à imprensa que o novo boletim tem como fontes o sistema “Vacinas” desta autoridade de saúde e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e passará a ser publicado todas as terças-feiras, com dados referentes à semana anterior (de segunda-feira às 00h00 a domingo às 23h59).