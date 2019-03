Dia do Consumidor: Na hora de comprar, este guia pode ser muito útil

O Dia do Consumidor celebra-se esta sexta-feira e, a propósito, foi disponibilizado o Guia Prático da Escolha do Consumidor 2019. Realizado pela marca Escolha de Consumidor, o estudo analisa mais de 300 mil testes feitos a consumidores e conclui que, na hora da compra, as preferências dos portugueses passam pela qualidade, a clareza de informação, o apoio ao cliente e a segurança.

“O primeiro fator que se destaca, é a crescente importância dada à qualidade, entendida a uma série de subníveis que derivam da mesma e que podem ir do sabor ou dos ingredientes num produto alimentar à durabilidade ou característica de uma peça de roupa”, revela a Escolha do Consumidor, em comunicado enviado ao Jornal Económico.

“Um outro fator em destaque é o da exigência de clareza da informação. Confrontado com uma série de acontecimentos de cariz duvidoso e farto de conversa técnica, o consumidor quer informação descodificada, legível e que lhe mostre a veracidade da promessa, do produto, serviço ou da marca”, pode ler-se no mesmo documento.

Relevante é ainda o apoio ao cliente, que se manifesta durante o processo de concretização da decisão de compra, “através do atendimento disponível e conhecedor, de preferência simpático e conhecedor do produto ou serviço”, mas igualmente no processo pós-venda.

Por último, mas não menos importante, encontra-se a segurança: “Se no passado esta segurança era muito mais associada às condições geopolíticas dos últimos anos, este ano surge muito mais associada à privacidade da informação, em particular nas áreas financeiras”, sublinha a Escolha do Consumidor.

O objetivo deste guia é fornecer aos consumidores a experiência de milhares de portugueses que, “de forma atual, real, isenta e integra” avaliaram marcas e identificaram as que preferem em cada categoria.

Existem cerca de 15 categorias no Guia da Escolha do Consumidor 2019, que permitem que o consumidor viaje por diferentes grupos de consumo: dos alimentares aos serviços financeiros, passando pelos artigos de bebé e criança, equipamentos, comércio em geral e online, produtos e serviços de saúde e bem-estar, lazer e entretenimento, moda e beleza, serviços automóveis e muitos mais.

Clique AQUI para consultar o Guia Prático da Escolha do Consumidor 2019