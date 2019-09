Dias de campo Terrapro demonstram vantagens da agricultura de precisão

A agricultura de precisão está a ajudar os agricultores portugueses a produzir alimentos mais seguros e com menor impacto no meio ambiente, através do uso mais eficiente dos recursos: água, adubos e pesticidas. Os Dias de Campo da Terrapro, empresa de consultadoria agrícola, realizados no Monte de Santo Isidro (Porto Alto), a 12 de setembro, e na Herdade da Mingorra (Beja), a 19 setembro, demonstraram que a tecnologia é acessível e fácil de aplicar em qualquer exploração agrícola. Pode continuar a ler o artigo aqui.