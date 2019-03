Dias vão ficar maiores: domingo chega a hora de verão

A coordenadora do projeto ”Rios Livres”, que está atualmente a medir forças contra a EDP e o Governo para travar a construção da barragem do Fridão, sentou-se em entrevista com o JE para salientar os danos que esta infraestrutura pode provocar a nível local. Para Ana Brazão, a construção da barragem “vai ser má do ponto de vista energético para a EDP. Vai ser uma decisão danosa e potencialmente catastrófica”.