Dias vão ficar maiores. Prepare-se para mudar os relógios

Portugal, à semelhança de toda a União Europeia, adianta os relógios na madrugada de domingo, uma mudança que a Comissão Europeia quer eliminar, mas que o Governo português disse já pretender manter.

Na madrugada de 31 de março (noite de sábado para domingo), a hora legal muda do regime de inverno para o regime de verão, de acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa. “Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, à 01:00 adiantamos o relógio 60 minutos, passando para as 02:00”, informa o Observatório.

Na Região Autónoma dos Açores a mudança será feita às 00:00 de domingo, passando para a 01:00, do mesmo dia, mantendo-se até 29 de outubro, durante 218 dias, cerca de sete meses.

Portugal passa, assim, a estar alinhado com o tempo universal (tempo médio de Greenwich, TMG).

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Atualmente, existem três fusos horários na União Europeia: a hora da Europa Ocidental ou Tempo Médio de Greenwich (Portugal, Irlanda e Reino Unido), a hora da Europa Central (17 Estados-Membros), e a hora da Europa Oriental (Bulgária, Chipre, Estónia, Finlândia, Grécia, Letónia, Lituânia e Roménia). Para os Açores e as Ilhas Canárias vigoram disposições especiais.