Dicas úteis para cultivar espinafres na sua horta: saiba como fazer

Desde cedo nos habituamos a associar os espinafres como meio para nos tornarmos fortes e saudáveis. Quem não se lembra da ideia que se passava às crianças de que se comecem espinafres ficavam fortes como o Popeye.

Os espinafres são muitas vezes associadas às acelgas e não às couves ou às alfaces mesmo com ligeiras semelhanças com as mesmas.Os espinafres começaram a ser cultivados inicialmente no continente asiático pelo povo persa, disseminando-se mais tarde através das rotas comerciais até à China e mais tarde até à Península Ibérica, no século XI. Conheça neste artigo algumas dicas úteis para ajudá-lo a cultivar espinafres de forma simples e fácil.

