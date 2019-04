Digitalização e credibilidade são cruciais no ‘rent-a-car’

O que procuram os clientes quando vão a um rent-a-car? A credibilidade da empresa é essencial, mas também a rede de estações, o horário, sendo muito relevante os escritórios abertos durante a noite, ou ainda a facilidade em encontrar o veículo que se pretende, quer seja uma carrinha de sete lugares, um carro elétrico ou híbrido ou um diesel com grande autonomia. Os particulares são muito relevantes e a procura está a crescer em sintonia com o turismo, já que para empresas que necessitam de um carro para um período certo ou mais longo há outras soluções que não o rent-a-car.

Os clientes particulares dão valor à digitalização, à facilidade de contratar via net, à diversidade inclusiva, ou seja, para além do carro é possível contratar uma scooter ou uma bicicleta elétrica, assim como dão valor às parcerias que as empresas têm com hotéis, restaurantes e outras infraestruturas, para além da facilitação de dispositivos para pagar portagens ou coisas tão simples como uma cadeirinha de criança ou um seguro que os resguarde de custos futuros.

As empresas maiores a atuar em Portugal “puxam dos galões” quando questionadas sobre as diferenças entre si. A Europcar, através de Nuno Barjona, Head of Marketing & New Mobility, frisa o facto de ganhar a parada da Escolha do Consumidor há vários anos como “Marca de Confiança”. Mas a coqueluche é a Europcar Lab, um laboratório internacional que está na vanguarda da investigação do que são as tendências internacionais na área da mobilidade. Diz ser “uma fonte geradora de conhecimento a que Portugal naturalmente tem acesso, a par do know-how do Europcar Mobility Group”. Frisa ainda que a inovação está no ADN da empresa e dos seus colaboradores e dá os exemplos das novas soluções lançadas como seja o caso do Chauffeur Service, um serviço de motorista profissional; ainda do produto Longa Duração, um renting flexível com tudo incluído; ou ainda as novidades no Selection e que mais não é do que uma frota de viaturas topo de gama. Salienta ainda a novidade do aluguer de scooters e bicicletas.

A Hertz, através do CEO Duarte Guedes, releva o programa “Club Gold” e que diz ser “o programa de fidelização de maior sucesso da indústria do rent-a-car”. E outro exemplo de diferenciação é a rede em dimensão e serviço do grupo Hertz na América Latina. Com dois terços do negócio em Portugal originado por clientes internacionais, e com 95% dos clientes a chegar às estações e e serviços com reservas, a Hertz destaca as exclusividades em algumas marcas como seja a Jaguar, a Land Rover e a Abarth, enquanto oferece viaturas de segmento superior caso da BMWi, BMW M, da MB AMG, entre outras. Por seu lado, a Europcar salienta a oferta de elétricos como os Twizy da Renault, ou os híbridos BMWi3 e i8, para além de topos de gama, como o XC40 da Volvo, o MB AMG GT Cabrio, ou ainda o série 8 e o X6 da BMW.

A Europcar salienta dentro da diferenciação da frota a oferta para o setor empresarial de veículos para o transporte de mercadorias perecíveis, com veículos de frio, a par de furgões, pick-ups e carrinhas com plataformas elevatórias.

Por outro lado, é o sotaque açoriano que faz a diferença na Wayzor. Diz Carlos Rodrigues, diretor na rent-a-car do Grupo Bensaúde, que a empresa está alinhada com a dinâmica do destino Açores. “As reservas estão a crescer, depois de em 2018 ter passado por uma operação de rebranding”. O tema da sustentabilidade nos Açores é crítico e a Wayzor está, inclusive, a digitalizar todos os processos e a introduzir veículos elétricos para ajudar a reduzir a pegada ambiental. Como companhia “descontraída” e num território sem portagens ou SCUT, os clientes “sentem-se livres como pássaros”, nas palavras do gestor.

Uma perspetiva diferente tem a low cost Goldcar (grupo Europcar) que tomou a digitalização como objetivo e lançou serviços com o Key’n Go, um dispensador automático de chaves, e o Click’Go, o levantamento e abertura de viatura com o smartphone através de uma app. A empresa é uma referência em Espanha e tem um forte posicionamento em Portugal. Refere o responsável Paulo Moura, da G, que a empresa não tem viaturas elétricas mas tem automóveis a GPL.

Tecnologias

As reservas acontecem cada vez mais online, refere a Europcar. Nuno Barjona frisa que a empresa tem vindo a apostar nas novas tecnologias, disponibilizando uma app e o website com todas as propostas ao nível da mobilidade”. A Hertz afirma que irá investir “bastante mais” nesta área. E se a tecnologia é crucial, o mesmo não se pode dizer da sustentabilidade ambiental a nível de motorizações. As locadoras são unânimes em afirmar não ser significativa a percentagem de clientes que procuram um veículo elétrico. Duarte Guedes diz que essa opção para o cliente particular “ainda está bastante dependente dessa solução fazer sentido do ponto de vista orçamental e não apenas fruto de uma maior consciencialização social”. Nuno Barjona salienta que o veículo elétrico ainda não é uma prioridade para o cliente.