Digitalização, inovação tecnológica, teletrabalho e alterações climáticas. “Não teremos uma economia igual”, vaticina Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, tem a esperança que o ano de 2021 seja o ano da “recuperação económica” depois de uma recessão provocada pela crise da Covid-19 e perspetiva que essa economia futura será uma “nova economia”.

Convidada para um painel em que se discutiram formas de restaurar o crescimento económico no âmbito do Fórum Económico Mundial em Davos, que este ano se realiza online por causa da pandemia, Christine Lagarde antecipa que a configuração da economia será diferente depois de iniciar o processo de recuperação.

“Não teremos uma economia igual. Muito provavelmente, será uma nova economia, associada a desenvolvimentos positivos”, projectou a presidente do banco central.

Esta nova economia será mais digitalizada porque, “em muitas economias desenvolvidas, o processo de digitalização avançou sete anos” por causa da pandemia, disse. Além disso, ligada à digitalização, Christine Lagarde explicou ainda que o investimento de capital de risco em “setores impactados positivamente pelo distanciamento social subiu 56% desde dezembro de 2019”, sinalizando que o investimento em desenvolvimento tecnológico terá um papel importante nesta nova economia.

O teletrabalho também será outra das características desta nova economia, uma vez que antecipa que 20% do tempo que dantes se passava em escritórios passará a ser ocupado em casa.

E também as preocupações sustentáveis, nomeadamente as alterações climáticas, serão um novo impulsionador desta economia, uma vez que existe “fortemente a noção clara, entre as pessoas, de que os problemas relacionados com as alterações climáticas têm de ser resolvidos de forma prioritária”, frisou a francesa.

Esta nova economia será mais visível depois de iniciado o processo de recuperação económica em 2021. Antes disso, haverá uma “fase de elevada incerteza”, não só por causa do processo de vacinação mas também devido às novas medidas de confinamento para lidar com as novas variantes da Covid-19.

Nesta fase, anterior à recuperação económica, a presidente do BCE frisou que “as políticas orçamentais têm de desempenhar um papel dominante”, enquanto a política monetária tem o objetivo de “apoiar todos os setores da economia e assegurar a manutenção das condições de financiamento favoráveis”.

O certame do Fórum Económico mundial em Davos iniciou-se esta segunda-feira e prolonga-se até esta sexta-feira, dia 27 de janeiro.