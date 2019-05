Diogo Rezende proposto para liderar Inapa até 2021

Diogo Rezende foi reconduzido como presidente do conselho de administração do Grupo Inapa até 2021, de acordo com comunicação do grupo à CMVM, confirmando assim a notícia apurada pelo Jornal Económico junto de fonte próxima ao processo, no última edição do nosso jornal.

De acordo com informação apurada no início de maio, e agora confirmada pela Inapa junto da CMVM, o nome de Diogo Rezende encontra-se incluído na lista que agora proposta para a administração, no triénio 2019/2021.

A proposta foi entregue esta terça-feira pela Parpública, o maior acionista da Inapa e que tem 33,33% dos direitos de voto, e será votada na assembleia geral que se vai realizar no dia 23 de maio.

A eleição dos novos novos órgãos sociais é premente, uma vez que o mandato da administração atual terminou no fim do ano passado.