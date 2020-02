Diretor do Banco de Portugal nomeado para o europeu Conselho Único de Resolução bancária

O Banco de Portugal comunicou a nomeação do Diretor do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal para o Conselho Único de Resolução, órgão europeu responsável pela resolução de bancos não viáveis no quadro da União Bancária.

Pedro Machado foi assim nomeado como membro do Conselho e responsável pela Direção de Planeamento e Decisão de Resoluções do Mecanismo Único de Resolução. O atual Diretor do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, vai assumir funções a 1 de março de 2020.

A nomeação de Pedro Machado para membro do Conselho Único de Resolução foi ratificada pelo Conselho da União Europeia esta segunda-feira, 17 de fevereiro, depois de ter sido aprovada pelo Parlamento Europeu a 30 de janeiro último, adianta o supervisor nacional.

Pedro Machado trabalha nas áreas de regulação e supervisão financeira “há cerca de duas décadas”. Antes de liderar o Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, o futuro membro do Conselho Único de Resolução foi Diretor-Adjunto do Departamento de Supervisão. Além do Banco de Portugal, Pedro Machado trabalhou no Banco Central Europeu e foi administrador não-residente do Banco Europeu de Investimento entre 2012 e 2015.

O Conselho Único de Resolução (CUR) é a autoridade de resolução bancária na União Bancária, tendo como missão garantir a resolução ordeira de bancos não viáveis com o menor impacto possível na economia real e nas finanças públicas.

O CUR partilha esta responsabilidade com as autoridades nacionais de resolução dos Estados-Membros da área do euro – entre as quais o Banco de Portugal – e de outros países da União Europeia que optem por aderir à União Bancária.

Na sua atuação, o Conselho Único de Resolução trabalha ainda em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, a Autoridade Bancária Europeia.

PedroMachado diz-se “muito feliz” por integrar o Conselho Único de Resolução nas próximas semanas. “Estou muito empenhado em contribuir com a minha experiência para melhorar a resolução bancária através de um rigoroso planeamento. Será uma honra integrar o Conselho Único de Resolução e contribuir de forma significativa para a União Bancária, um pilar fundamental do projeto europeu”, refere Pedro Machado, em comunicado.

“A nomeação do Diretor do Departamento de Serviços Jurídicos para o Conselho Único de Resolução é um motivo de orgulho e de prestígio para o Banco de Portugal. Aproveito para agradecer o contributo que deu ao Banco de Portugal no desempenho de diversas funções e ao longo dos anos que colaborou com esta instituição”, considerou Carlos da Silva Costa, Governador do Banco de Portugal, em comunicado.