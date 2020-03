Diretor do Jornal Económico: “Não pode existir jornalismo sem fact-checking”

O diretor do Jornal Económico (JE) afirmou, em declarações à Lusa, que o ‘fact-checking’, a verificação de factos, sempre fez parte do seu trabalho, pelo que não compreende a necessidade de haver órgãos de media com esta área.

“O ‘fact-checking’ sempre fez parte do meu trabalho. Não compreendo essa necessidade de haver órgãos de ‘fact-checking”, afirmou Filipe Alves, a propósito do facto de haver grupos de media que estão a apostar na área de verificação de factos.

“Para mim não pode existir jornalismo sem ‘fact-checking’, portanto surpreende-me que haja necessidade de haver um órgão à parte para fazer isso”, prosseguiu o diretor do JE.

A verificação de factos “já devia estar a montante”, sublinhou, uma vez que “antes da notícia sair tem de haver ‘fact-checking’, o jornalista tem de fazer esse trabalho, o diretor tem de fazer esse trabalho”.

Para o responsável, “é incompreensível que uma notícia saia sem verificação de factos. Não pode ser”.

Apesar desta posição, Filipe Alves considera “positivo que haja ‘fact-checking’ a montante e a jusante”.

A verificação de factos “tem de fazer parte da cadeia de produção, não existe jornalismo sem ‘fact-checking'”, reforçou.

Apontou também que muitos dos projetos de ‘fact-checking’ que surgiram “não fazem” verificação “de notícias que foram publicadas”, mas antes a “declarações ou boatos” e o “mercado reagiu bem a estes projetos”.

Agora, “o que eu não acho é que tenham inventado o ‘fact-checking'”, concluiu Filipe Alves.

O JE vai lançar ainda este mês o Algarve Económico, replicando o modelo que existe na Madeira, sendo que o diretor do JE pretende alargar a ideia a outras regiões do país.