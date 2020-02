Disney + chega à Europa a 24 de março com um desconto para subscrições de um ano

Um dos mais aguardados serviços de streaming, o Disney +, chega a território europeu dia 24 de março. O (limitado) lançamento inicial da plataforma de streaming foi considerado um sucesso, mas contemplava apenas alguns países, entre eles Estados Unidos e Países Baixos. O serviço só chega a Portugal alguns dias depois do lançamento oficial na Europa, segundo o “Engadget”.

Para celebrar o lançamento oficial em território europeu, a Disney oferece um desconto de 10 euros, passando dos 69,99 euros, para os 59,99 euros.

A Disney ainda não confirmou se programas de grande popularidade como ‘The Mandalorian’ estarão sujeitos a um lançamento faseado na Europa, mesmo que os programas em questão já estejam disponíveis na sua totalidade nos Estados Unidos.

Na seção de perguntas frequentes no portal da Disney +, a empresa confirmou que haverá “diferenças entre o conteúdo disponível em territórios específicos devido a restrições de direitos ou outros motivos”.

Segundo as informações disponibilizadas no portal da Disney, o Disney + estará disponível no Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Itália, Irlanda, Áustria e Suíça no dia 24 de março, com clientes na Bélgica, Portugal e países nórdicos que poderão inscrever-se durante os dias seguintes.