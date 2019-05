Dívida pública aumenta pelo terceiro mês consecutivo. Ultrapassa os 250 mil milhões em março

A dívida pública portuguesa aumentou 1,1 mil milhões de euros em março face a fevereiro, fixando-se em 250,4 mil milhões de euros. Segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), esta quinta-feira para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida.

“Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 1,2 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou uma redução de 0,1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 227,7 mil milhões de euros”, explica o BdP em comunicado.

Entre janeiro e fevereiro, a dívida pública tinha-se situado nos 249,3 mil milhões de euros, valor que representa um aumento de 1,2 mil milhões de euros, impulsionado pelo aumento dos títulos de dívida.

O Governo estima que em 2019, o rácio da dívida pública face ao PIB se fixe em 118,6%, o que compara com a previsão inscrita no Orçamento do Estado, de 118,5%. Segundo o Programa de Estabilidade, apresentado em abril, o Executivo antecipa que a trajetória da dívida pública continue descendente: caia para 115,2% do PIB em 2020, para 109% em 2021 e para 103,7% em 2022. Já para 2023 o Governo estima que se fixe em 99,6%, abaixo dos 100%.