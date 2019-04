Do Alentejo aos Açores: sete destinos incríveis para umas férias descansadas

Herdade do Reguenguinho (Cercal)

Para férias a dois, os quartos da Herdade do Reguenguinho prometem roubar-lhe o fôlego. Com uma banheira embutida no chão do quarto, mesmo em frente à cama de casal king-size, o espaço tem longas janelas de vidro panorâmicas com vista para os cerca de 20 hectares da herdade e uma espécie de terraço privado, perfeito para beber um copo ao final do dia. Há ainda um duche ao ar livre, pensado para se refrescar nos rigorosos dias de verão daquela zona. O turismo rural fica no Cercal, perto de Vila Nova de Mil Fontes, e tem capacidade para 16 pessoas. O ambiente é familiar, calmo e simples e pede por longas conversas ao sabor do sol alentejano. Os preços rondam os 160 euros por noite.

Bukubaki Atouguia da Baleia

Se é aventureiro e quer deixar os miúdos em êxtase, viaje até à Atouguia da Baleia, perto de Peniche, e passe umas noites no Bukubaki, um resort ecológico no meio da natureza (e perto do mar) onde é possível dormir numa espécie de ‘Tree House’, umas casas suspensas no topo das árvores, que são a grande atração do espaço da zona oeste. Feitas em madeira, têm três tipologias e conseguem abrigar até seis pessoas. Caso prefira dormir com os pés assentes na terra, tem a zona de tendas canadianas, bem ao estilo gipsy, com chão em madeira e totalmente equipadas, fazendo jus ao conceito de glamping. Este tipo de alojamento ‘térreo’ tem capacidade para receber até quatro pessoas e custa cerca de 110 euros por noite. Já as tree houses podem chegar aos 170 euros por noite. O hotel oferece várias áreas de lazer para todas as idades, do skate park à sauna finlandesa.

Colina dos Piscos | Ourém

A Colina dos Piscos é a escolha ideal para quem procura um espaço perto de Lisboa para passar uns bons dias de férias. Fica a cerca de uma hora e meia da capital, em Seiça, perto de Ourém, e é um turismo rural familiar, não tivesse sido este um projeto idealizado por uma dupla de pai e filha, ambos arquitetos. O alojamento, que resulta da recuperação de uma casa do século XIX, tem um lago natural imperdível, onde é possível mergulhar e entrar em contacto com a natureza em estado bruto. Os seis quartos ficam na casa-mãe e são simples e minimalistas, pensados, ao pormenor, para garantir o descanso e o conforto aos hóspedes. O preço médio é de 115 euros por noite.

Luz Houses Fátima

Dizem proporcionar uma “experiência para a alma” e fazer jus ao nome – promete enchê-lo de luz e energia para regressar à rotina. O Luz Houses nasceu do sonho de criar um lugar único e capaz de reequlibrar as emoções de quem o procura. A casa de campo foi construída há quatro anos no meio de uma pequena ‘floresta’ em Fátima e desde aí tem mimado aqueles que a escolhem como espaço de pausa. No jardim, há um abrigo de ovelhas, uma antiga cisterna e um forno de lenha ao ar livre, onde se cozinha à volta da fogueira. Caso o tempo lá fora não esteja o melhor, o hotel convida-o a descer até ao spa, localizado numa verdadeira gruta natural, elevando ao expoente máximo a ligação entre o corpo e a natureza em estado bruto. O preço médio é de 160 euros por noite.

Douro floating house | Porto

Procura uma experiência diferente em plena cidade do Porto? Passar umas noites no ‘Floating House’ é uma boa opção. Esta espécie de ‘casa flutuante’, 100% elétrica, permite-lhe dormir em pleno Rio Douro com todas as comodidades de uma casa. O alojamento portuense tem a capacidade de receber até três pessoas (uma cama de casal e um sofá-cama) e dispõe de internet ilimitada a bordo. Além disso, o barco-casa está equipado também com bicicletas, pranchas de paddle e um caiaque para usufruto gratuito dos hóspedes. O aluguer desta experiência está disponível no AirBnb e os preços rondam os 90 euros por noite.