Do CEO da Xbox ao presidente do Gana. Já são conhecidos os primeiros oradores da Web Summit

Jogos, streaming e moda – são estas as áreas nas quais a próxima edição da Web Summit se irá focar. A organização da maior cimeira tecnológica a nível mundial anunciou esta terça-feira as principais novidades nos palcos do evento e os 200 primeiros nomes que os irão pisar. O leque de oradores ainda não está completo mas Portugal vai receber, pela primeira vez, personalidades como o CEO da norte-americana Hulu (Randy Freer) e o CEO da Xbox (Phil Spencer), cuja confirmação surge no âmbito dessa nova aposta na televisão e no gaming.

Segundo a empresa com sede em Dublin, haverá também um “evento secreto”, dois dias e meio antes da conferência, só para os fundadores das 500 dos startups em early stage mais promissoras do mundo. À semelhança das edições anteriores, essas empresas terão oportunidades exclusivas de networking e poderão fazer atividades pela capital, incluindo participar em eventos noturnos.

Tal como já tinha sido noticiado em março, a conferência financeira MoneyConf 2019 – “onde os principais bancos, empresas de tecnologia e startups de tecnologia financeira do mundo se encontram” – vai voar de Dublin para Lisboa, Além disso, o encontro Venture [dedicado ao ecossistema de investidores] vai expandir-se ao longo de três dias, com o palco disponibilizado para todos os participantes. “Este será o evento apenas para convidados dos investidores mais influentes do mundo, provenientes dos principais fundos internacionais”, explica a Web Summit, em comunicado.

Atualmente, a Web Summit emprega 10 pessoas em Portugal. O escritório da empresa irlandesa é na zona do Rato, em Lisboa, mas a equipa de Paddy Cosgrave está à procura de um novo espaço na cidade, com capacidade para 50 a 100 trabalhadores.

